Temores sobre suposta ameaça russa aumentam 'capacidade dos EUA para produzir armas', diz mídia

Ainda de acordo com o jornal, os gastos militares dos EUA no próximo ano “estão a caminho de atingir seu nível mais alto em termos ajustados pela inflação desde os picos das guerras do Iraque e do Afeganistão entre 2008 e 2011, e o segundo mais alto em termos ajustados pela inflação desde a Segunda Guerra Mundial — um nível que é mais do que os orçamentos para as próximas dez maiores agências ministeriais combinadas.”