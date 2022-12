Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos – Japão – CMIO

Os projéteis caíram no mar fora da zona econômica exclusiva de Tóquio, dizem as autoridades

A Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos no Mar do Japão no domingo, afirmou o Ministério da Defesa japonês.

De acordo com o comunicado, ambos os projéteis viajaram cerca de 500 km (310,6 milhas) e caíram fora da zona econômica exclusiva do Japão.

O Estado-Maior Conjunto da Coréia do Sul (JCS) disse ter detectado dois lançamentos da província de Pyongan do Norte, na Coréia do Norte.

“Nossos militares estão mantendo uma postura de prontidão total em estreita cooperação com os Estados Unidos”, o JCS disse em uma mensagem aos repórteres, acrescentando que estava monitorando a situação.

Os lançamentos ocorrem depois que Pyongyang anunciou na sexta-feira que havia testado com sucesso um “motor de combustível sólido de alto empuxo” para ser usado em novas armas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Japão anuncia investimento militar maciço

A Coreia do Norte testou 62 mísseis balísticos e três de cruzeiro este ano, de acordo com o jornal The Korea Herald, de Seul.

O lançamento mais recente ocorre depois que Tóquio revelou um plano de defesa de cinco anos de US$ 320 bilhões na sexta-feira, o maior desde a Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro Fumio Kishida disse que era uma resposta aos desafios de segurança que seu país enfrenta agora.

Autoridades norte-americanas e sul-coreanas anunciaram no domingo que um exercício conjunto SEAL da Marinha de duas semanas foi concluído em 9 de dezembro. Pyongyang condenou anteriormente “irresponsável” exercícios, que considera uma ameaça à segurança nacional. Washington e Seul, no entanto, dizem que seus exercícios são de natureza defensiva.