Papa chama conflito na Ucrânia de ‘guerra global’ – CMIO

A luta provavelmente será longa, pois “há muitas mãos mexendo no pote de guerra”, diz o pontífice

O conflito na Ucrânia provavelmente será prolongado porque é um “guerra mundial” com muitos interesses envolvidos nisso, alertou o Papa Francisco. A Rússia tem dito que o “guerra por procuração” na verdade, foi travada contra ela no país vizinho pelos EUA e pela OTAN.

“Não vejo fim [to the fighting in Ukraine] em um futuro próximo porque esta é uma guerra global. Não vamos esquecer isso,” disse o pontífice em entrevista ao jornal espanhol ABC no domingo.

“Há muitas mãos mexendo no pote de guerra,” ele disse sobre o conflito, no qual a Rússia luta contra a Ucrânia. Os EUA e seus aliados prometeram apoiar o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, por “por quanto tempo for necessário” para a Rússia perder, enquanto insistem que não fazem parte do conflito.

“Acho que a guerra está sendo travada quando um império começa a enfraquecer. E quando há armas para serem usadas, testadas e vendidas. As apostas são altas,” o chefe da Igreja Católica explicou, sem identificar o “império enfraquecido” a que ele se referiu.

Moscou já havia descrito o conflito na Ucrânia como um “guerra por procuração” sendo travada contra ela pelos EUA e seus aliados da OTAN “até o último ucraniano.” Também condenou as entregas de armas ocidentais a Kiev, dizendo que elas apenas prolongam os combates e aumentam o risco de um confronto direto entre as forças russas e da Otan.