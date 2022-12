Chefe de polícia da Polônia revela detalhes sobre ‘presentes’ explosivos da Ucrânia – CMIO

As autoridades ucranianas teriam assegurado a seu convidado que os lançadores de granadas de lembrança eram inofensivos

O comandante-em-chefe da polícia polonesa, general Jaroslaw Szymczyk, confirmou em uma entrevista de rádio que foi levemente ferido por uma explosão ao mover dois lançadores de granadas dados a ele como presentes por funcionários de Kiev.

A explosão, que ocorreu dentro do quartel-general da polícia em Varsóvia na quarta-feira, foi relatada pela primeira vez pelo Ministério do Interior polonês. A explosão causou danos em três andares do prédio, mas não houve incêndio, segundo a mídia. Um funcionário civil do QG também sofreu ferimentos leves na explosão.

“Quando eu estava movendo os lançadores de granadas usados, presentes dos ucranianos, houve uma explosão”, disse. Szymczyk disse à rádio RMF FM da Polônia no sábado.

“A explosão foi poderosa – a força do impacto atravessou o chão e danificou o teto.”

A RMF FM também citou uma fonte de uma delegação polonesa que visitou a Ucrânia dizendo que funcionários de Kiev deram a Szymczyk dois lançadores de granadas antitanque como lembrança. As armas provavelmente eram lançadores Matador de fabricação alemã, também conhecidos como RGW-90s. Segundo a fonte, o lado ucraniano também garantiu a Szymczyk que os lançadores eram inoperáveis ​​e inofensivos.













O primeiro lançador teria sido dado a Szymczyk por Igor Klimenko, o principal policial da Ucrânia. A arma teria sido usada para atirar em um tanque russo e posteriormente convertida em um alto-falante. O segundo lançador foi apresentado ao chefe da polícia polonesa pelo general Dmitry Bondar, vice-chefe dos serviços de emergência da Ucrânia, informou a RMF FM.

Espera-se agora que Szymczyk seja interrogado como testemunha pelo gabinete do promotor, de acordo com o veículo.

A Polônia está entre os principais apoiadores da Ucrânia desde que a Rússia lançou uma operação militar no estado vizinho no final de fevereiro. Varsóvia entregou armas pesadas a Kiev, incluindo mais de 200 tanques T-72 projetados pelos soviéticos, e várias autoridades polonesas viajaram para a Ucrânia. Moscou também afirmou que poloneses “mercenários” têm lutado ativamente na Ucrânia.