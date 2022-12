Aprovação do governo do Japão cai para mínimos em meio à oposição à crescente militarização do país

A estratégia de retaliação japonesa contra bases militares inimigas encontrou um apoio de 50,3% da população, contra uma oposição entre 42,6%. No entanto, 61,0% veem isso como aumentando as tensões com os vizinhos , enquanto 33,9% discordam que isso vá acontecer.

Na sexta-feira (16) Kishida anunciou um plano de gastos militares de US$ 320 bilhões (R$ 1,7 trilhão), citando a necessidade do país de se preparar para qualquer possível conflito. O premiê planeja assegurar os fundos através do imposto corporativo e do aumento do imposto sobre o tabaco.