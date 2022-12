‘bola de gin’ de 800 kg desaparece do fundo do lago – CMIO

A esfera, que continha 230 litros de bebida de edição limitada, foi roubada, informou a mídia local

Uma bola de metal de 800 kg carregada com 230 litros de gim de alta qualidade aparentemente foi roubada do leito do Lago Constance, na Suíça, disseram seus destiladores a repórteres na quarta-feira. Erguer a esfera teria levado uma equipe de “profissionais absolutos,” eles disseram.

Antes de ser engarrafado e vendido, Ginial’s Lake Constance Gin é despejado em uma bola de aço gigante e baixado para o fundo do lago, onde fica por 100 dias. O destilador Cello Fisch disse a repórteres na quarta-feira que sua empresa faz isso para infundir a bebida com o aroma do lago, famoso por suas águas claras e flora única.

Quando a equipe de Fisch saiu para recuperar seu último lote na última quarta-feira, o mergulhador não encontrou nada. Após três mergulhos, “o gim estava longe de ser encontrado,” Fisch disse em entrevista coletiva, de acordo com o site de notícias suíço Blick.













Mergulhadores comerciais se juntaram à busca no dia seguinte, assim como policiais. No entanto, o orbe gigante não foi encontrado em lugar nenhum. Para garantir que ela permanecesse no local por 100 dias, Ginial prendeu uma almofada de concreto de 500 kg à bola. Elevá-lo exigiria, portanto, equipamento pesado.

“Eles eram profissionais absolutos”, Fisch disse, referindo-se aos ladrões desconhecidos.

Ele acrescentou que a maioria das 395 garrafas de gim contidas na bola foram vendidas antecipadamente e que sua empresa já preparou sacolas e rótulos artesanais para cada garrafa. Ele disse que Ginial ofereceria a esses clientes a chance de comprar suas garrafas e sacolas numeradas a preço de custo.

Cada garrafa de Lake Constance Gin teria sido vendida por 99 francos suíços (US$ 106), o que significa que a bola continha quase US$ 42.000 em bebidas.