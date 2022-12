“Os funcionários do SBI, em estreita cooperação com o Gabinete do Procurador-Geral, concluíram uma investigação pré-julgamento especial sobre a suspeita do ex-presidente e primeiro-ministro da Ucrânia de cometer alta traição por conspiração anterior de um grupo de pessoas. Eles prepararam e implementaram os chamados “acordos de Kharkov”, diz o canal Telegram.