A acusadora de agressão sexual de Biden, Tara Reade, está pronta para testemunhar no Congresso e acredita que outras vítimas irão a público – CMIO

Em 7 de dezembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden assinado em lei o Speak Out Act, que, de acordo com sua conta no Twitter, é “um projeto de lei que permitirá que os sobreviventes falem sobre agressão e assédio sexual no local de trabalho e aumentem o acesso à justiça.” Também estava em alta no Twitter naquele dia uma mulher chamada Tara Reade, que apresentou acusações críveis de agressão sexual contra o presidente durante a temporada das primárias democratas de 2020.

Reade voltou a ser notícia depois que os republicanos prometeram manter o presidente responsável depois de ganhar o controle da Câmara dos Representantes nas últimas eleições de meio de mandato em novembro. Parte dessa responsabilidade, para os republicanos, também significa investigar as alegações de Reade.

A congressista Lauren Boebert publicamente disse ela era a favor de investigar essas alegações. Reade tem circulado na mídia conservadora ultimamente. O representante Matt Gaetz até procurou Reade em particular para elogiar sua coragem, de acordo com a própria Reade. Pode-se inferir que ele também se juntará ao esforço para investigar Joe Biden sobre essas alegações.

As alegações remontam a 1993, quando Reade trabalhava para o então senador Joe Biden como funcionário. De acordo com seu relato, ele a agrediu sexualmente no Capitólio naquele ano e mais tarde ela apresentou uma queixa oficial contra ele. Nada resultou dessa reclamação e Reade se afastou de seu cargo com o senador de Delaware.













A história é muito parecida com muitas que surgiram desde o início do movimento ‘Me Too’: homens poderosos usando suas posições para silenciar as vítimas. Isso fica ainda mais claro com o que Biden supostamente disse a Reade após o ataque, “Você não é nada.”

Junto com esses supostos esforços da equipe de Biden para silenciar Reade, também surgiram alguns detalhes vagos depois que ela apresentou sua história. Por exemplo, o Departamento de Justiça emitiu uma intimação ao Twitter solicitando detalhes pessoais importantes sobre Reade e sua conta logo depois que ela se tornou pública em 2020. Também é esperado que Reade possa ter algum link para os arquivos do Twitter, por exemplo, pode haver tem havido esforços do Twitter para reduzir a visibilidade de sua conta ou tweets que a mencionam – mas os detalhes completos dessa história ainda não surgiram.

De qualquer forma, os republicanos parecem dispostos a usar seu poder renovado na Câmara a partir da próxima sessão para supervisionar o governo Biden. Há uma série de assuntos que os conservadores abordaram nos últimos dias, mas certamente as alegações de Reade estão entre as mais importantes. Ela repetidamente deixou claro que está disposta a testemunhar perante o Congresso – isto é, sob a ameaça de perjúrio – e defender seu testemunho.

“Desisti da esperança de uma justiça real. eu espero pelo menos [for] uma investigação adequada do Congresso sobre Joe Biden. Isso pode abrir a porta para outras mulheres que também ficaram com medo, silenciadas e também para que os funcionários digam a verdade sob juramento”, disse. Reade comentou sobre a possibilidade de testemunhar.













Reade disse que está ciente de duas outras supostas vítimas de Biden que têm medo de se apresentar publicamente, mas falaram com ela pessoalmente. Ela acha que a forma como ela foi tratada, “doxxed e intimidado na mídia e nas mídias sociais,” deixou outras pessoas preocupadas em ir a público, mas que uma investigação adequada “permitir que eles se sintam mais seguros.” Ela acredita que seu testemunho em uma investigação “abrir os portões para permitir que outros dêem um passo à frente.”

Ela também comentou como as difamações dela foram brutais, incluindo “slut shaming, class shaming, ameaças e assédio.” Reade afirma que Biden “armou a comunidade de inteligência para abusar de seu poder para uma pequena cabala de elites e eu também fui um alvo.” Mas, ao mesmo tempo, ela acredita que o alto custo das tentativas de silenciá-la falam de como Biden deve estar preocupado – enquanto ela ainda está de pé.

“Estou ansioso para iluminar a verdade onde houve sussurros e escuridão. Espero que Joe Biden seja responsabilizado pela agressão sexual contra mim e quaisquer outros crimes de abuso de poder para me silenciar. Joe Biden deveria renunciar porque, na minha opinião, ele não está apto para o cargo. Ninguém está acima da lei,” ela concluiu.

O novo Congresso será inaugurado em 3 de janeiro, quando os republicanos terão uma ligeira maioria na Câmara dos Deputados. Isso permitirá que eles abram investigações sobre sua suposta má conduta, incluindo as alegações feitas por Reade. Como afirmado anteriormente, os legisladores republicanos expressaram vontade de assumir o manto dela e abrir uma investigação formal sobre o incidente.