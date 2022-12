Berlim preocupada com visita de Putin a Minsk, diz governo alemão

BERLIM, 19 de dezembro – RIA Novosti. Berlim está preocupada com a visita do presidente russo, Vladimir Putin, a Minsk, devido a uma possível mudança no papel da Bielo-Rússia em relação à operação especial russa na Ucrânia, disse o porta-voz do Gabinete de Ministros da Alemanha, Steffen Hebeshtreit, a repórteres.