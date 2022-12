Maior cidade da China diz às escolas para dar aulas online – CMIO

O país está vendo um aumento nas infecções por Covid-19 após o levantamento de restrições de saúde

A maior cidade da China, Xangai, pediu às escolas que realizassem aulas on-line depois que a suspensão da maioria das restrições mais rígidas do coronavírus levou a um aumento nos casos no país.

Espera-se que as escolas primárias, intermediárias e secundárias mudem para o ensino remoto a partir de segunda-feira, de acordo com o departamento de educação de Xangai. Jardins de infância e creches na cidade de quase 25 milhões de habitantes também foram instruídos a interromper todas as aulas presenciais.

A China vem adotando a chamada política de Covid-zero desde o primeiro surto de Covid-19 na cidade de Wuhan no final de 2019, com bloqueios rígidos e testes generalizados.

No entanto, na semana passada, as restrições foram significativamente relaxadas em todo o país, causando um aumento no número de casos.

A China – onde as infecções foram reduzidas a quase zero no início deste ano – registrou 2.286 novos casos sintomáticos de coronavírus na sexta-feira, 129 a mais do que no dia anterior. As autoridades nacionais de saúde pararam de anunciar casos assintomáticos, pois os testes em massa foram abandonados.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

China anuncia grandes mudanças nas restrições da Covid

Há temores de que o Covid-19 possa aumentar a população do país de 1,4 bilhão durante o feriado do Ano Novo Lunar do mês que vem, quando muitas pessoas viajam para a China.