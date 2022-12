Reino Unido fornecerá à Ucrânia 'centenas de milhares' de cartuchos de artilharia, diz mídia

Esse plano incluirá “centenas de milhares de cartuchos de munição de artilharia no próximo ano sob um contrato de 250 milhões de libras (R$ 1,6 bilhões) que garantirá um fluxo constante de munição crítica de artilharia para a Ucrânia em todo o país”, disse o gabinete do primeiro-ministro em um comunicado citado pelo jornal.

No final do mês passado, Sunak disse que o Reino Unido pretendia manter seu atual nível de apoio militar a Kiev em 2023, ou mesmo aumentá-lo.

No início do mês, diplomatas da Rússia alertaram para os riscos relacionados ao aumento do fornecimento de armas indiscriminadamente à Ucrânia durante reunião do Conselho de Segurança da ONU