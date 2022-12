Rússia: iniciativa da União Europeia de estabelecer teto de gás levará à degradação dos mercados

Nesta segunda-feira (19), os ministros da Energia da UE deverão discutir a questão do preço máximo do gás natural.

“Pode haver várias ideias loucas em relação a essa questão, claramente estas são medidas que não têm nada a ver com o mercado. São instrumentos contra o mercado. Na minha opinião, tudo isto conduz a consequências tão desagradáveis como a degradação dos mercados, à rejeição, violação do direito internacional”, disse o diplomata.

De acordo com ele, tais iniciativas e a sua discussão “desestabilizam os mercados, aumentam a incerteza”, acrescentou Sentyurin.

Anteriormente, a mídia informou que a República Tcheca, que preside no Conselho da UE, propôs aos outros países do bloco reduzir o limite máximo proposto para os preços do gás de 275 euros por megawatt-hora (mWh) para 188 euros por mWh.