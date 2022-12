O CICV falou sobre a situação com o fornecimento de grãos para a África

GENEBRA, 19 de dezembro – RIA Novosti. A maior parte dos grãos exportados sob o “acordo de grãos” nunca chegou à África, o acordo de fornecimento não resolverá a crise alimentar na África de qualquer maneira, disse Patrick Youssef, diretor regional do CICV para a África, em entrevista à RIA Novosti.

“De acordo com as observações do CICV, a maior parte dos grãos exportados dos portos ucranianos sob o “acordo de grãos” ainda não chegou à África. Aceitamos de braços abertos o anúncio de entregas para o Quênia, Sudão, Djibuti, Somália e especialmente Etiópia , mas isso não resolve a crise alimentar”, afirmou.