Grande manifestação anti-OTAN chega às ruas de Paris – CMIO

Multidões de manifestantes foram às ruas da capital francesa no sábado para protestar contra as políticas da França em relação à Rússia e à adesão do país à OTAN. O grande comício foi organizado pelo partido de direita Les Patriotes (Os Patriotas), liderado por Florian Philippot, ex-vice-chefe do Rali Nacional de Marine Le Pen.

Philippot vem organizando protestos apelidados de “a resistência” desde o outono, exigindo que a França deixe a OTAN e a UE, além de criticar as políticas econômicas e externas do presidente Emmanuel Macron. No sábado, manifestantes foram vistos carregando faixas e cartazes que diziam: “A França deve deixar a OTAN”, “impeachment de Macron” e “Resistência!” Eles também foram vistos agitando a bandeira nacional da França e cantando “Úrsula, cale a boca!” – uma referência à chefe da Comissão da UE, Ursula von der Leyen.

En direct à Paris une foule imenso grito « Sortons vite de l’OTAN » ! Énorme! Vive la liberté vive la Paix! Viva la France libre! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/Rwzn2PdZ0A — Florian Philippot (@f_philippot) 17 de dezembro de 2022

Os protestos, dos quais o próprio Philippot participou, foram desencadeados principalmente pelos altos preços da energia que forçaram o fechamento de pequenas empresas em toda a França, explicou ele à agência de notícias Ruptly. “Devemos parar com as sanções anti-Rússia, porque isso não serve à paz lá, mas traz miséria aqui”, disse. ele disse.

Fotos e vídeos publicados pelo político nas redes sociais mostraram uma grande multidão marchando pelas ruas do centro de Paris. As autoridades francesas não comentaram o comício e não forneceram dados oficiais sobre o número de manifestantes. A mídia francesa também ignorou o evento. De acordo com o site de Les Patriotes, comícios semelhantes foram realizados em setembro e outubro.

O protesto também ocorre quando a vizinha Bélgica viu uma manifestação massiva acompanhada por mais de 16.000 pessoas em Bruxelas no início desta semana. Milhares foram às ruas na capital belga na sexta-feira para exigir o congelamento dos preços da energia e melhores salários, em meio à alta inflação na Bélgica e na UE.

Os preços do gás e da eletricidade dispararam na Europa, à medida que a tensão econômica causada pelo Covid-19 foi agravada pelas consequências das sanções da UE a Moscou devido ao conflito na Ucrânia. O fornecimento de energia da Rússia ao bloco foi ainda mais reduzido em meio às tentativas da UE de se livrar completamente das importações de energia de Moscou.