Overchuk anunciou a reaproximação de posições com Minsk sobre a criação de um mercado comum de gás

“Existe um programa aliado para criar um mercado comum de gás. Temos negociado com colegas (da Bielorrússia – ed.). Aproximamos muito nossas posições. Mas há um ponto que requer a atenção dos chefes de estado. Minsk tradicionalmente quer que o preço esteja próximo das regiões russas, que fazem fronteira com a Bielo-Rússia”, disse Belta, citando-o. Overchuk fez esta declaração antes do início das negociações bielorrusso-russas ao mais alto nível no Palácio da Independência em Minsk.