Cientistas apontam para anomalia do buraco de ozônio – CMIO

O buraco de ozônio sobre a Antártica está fechando um mês depois do normal pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com um relatório recente do Programa de Observação da Terra Copernicus da UE. Embora o buraco tenha diminuído desde o início dos anos 2000, os cientistas não conseguem explicar por que agora persiste por mais tempo.

O buraco na camada de ozônio na Antártida geralmente se abre em setembro antes de se contrair em novembro, coincidindo com a primavera no hemisfério sul. Este ano, espera-se que o buraco seja fechado nos próximos dias, escreveram os cientistas do Copernicus na semana passada.

O fechamento atrasado ocorre depois que o buraco de ozônio de 2021 durou até 23 de dezembro e o de 2020 permaneceu aberto até 28 de dezembro – a maior duração já registrada. Curiosamente, o buraco em 2019 foi o menor e de menor duração desde o início da observação em 1979.













A destruição da camada de ozônio tem sido observada desde o final dos anos 1970, e o Protocolo de Montreal – uma proibição de produtos químicos que destroem a camada de ozônio que entrou em vigor em 1989 – foi creditado por interromper esse declínio. A área do buraco na camada de ozônio na Antártica atingiu o pico em 2000 e vem diminuindo lentamente desde então.

Embora a equipe do Copernicus não saiba exatamente por que o buraco durou tanto tempo nos últimos anos, eles apresentaram algumas sugestões. Primeiro, eles citaram o aquecimento global, que, segundo eles, causa paradoxalmente o resfriamento da estratosfera média e superior, prolongando a duração do buraco. Em segundo lugar, eles sugeriram que a erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha’apai em janeiro pode ter interrompido o equilíbrio normal de aerossóis da estratosfera. No entanto, o “papel preciso” da erupção no buraco de ozônio deste ano “ainda é uma questão de pesquisa”, eles concederam.

A camada de ozônio filtra entre 97% e 99% da radiação ultravioleta (UV) do Sol, permitindo que a vida floresça na Terra. A exposição à radiação UV aumenta o risco de câncer de pele, dano ocular e envelhecimento prematuro.