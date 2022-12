FT: diplomata alega que escândalo de corrupção da UE pode afetar relações com Doha

Segundo o Financial Times (FT), um diplomata sênior do Catar alertou que a forma como a União Europeia (UE) lidou com um escândalo de corrupção que abalou o Parlamento Europeu ameaça “afetar negativamente” a cooperação em segurança e as discussões sobre segurança energética global entre o bloco e o Estado do golfo, mas garantiu, no domingo (18), que não se tratava de uma ameaça de corte no fornecimento de GNL.