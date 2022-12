A Hungria poderá alterar contratos de longo prazo com a Gazprom, disse Szijjártó

BUDAPESTE, 19 dez – RIA Novosti. A Hungria poderá alterar contratos de longo prazo para a compra de gás com a Gazprom, com os quais o lado russo concordará, sem acordo com a Comissão Europeia, disse o ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.

“Esta intervenção no mercado (teto do preço do gás – ed.) afetará a precificação de nossos contratos de longo prazo para a compra de gás e, portanto, é importante que o lado russo, com base na declaração do vice-primeiro-ministro responsável para energia (Alexander Novak – ed.), está pronto para novas negociações contratuais”, disse Szijjártó a jornalistas húngaros. A transmissão foi pelas redes sociais.

A Hungria negociará novos contratos com a Gazprom para “proteger a segurança do fornecimento de gás à Hungria” se o teto do preço do gás for aprovado, disse ele.

“Nesta proposta muito ruim, conseguimos pouco resultado: temos carta branca para alterar contratos, ou seja, alterações em nossos contratos de longo prazo, necessárias devido à adoção de um teto de preço do gás, não temos que coordenar com a Comissão Europeia e não temos que relatar que mudamos”, disse Szijjarto.