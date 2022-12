OTAN anuncia exercício militar em Kosovo — CMIO

Os exercícios ocorrem quando o bloco militar ocidental aumenta sua presença na província

A missão da OTAN no Kosovo anunciou no domingo que realizará “tático” exercícios militares nos próximos dias. O anúncio ocorreu em meio a tensões entre o governo de Kosovo, apoiado pelo Ocidente, e a minoria sérvia da província.

Força do Kosovo (KFOR) “realizará um exercício militar regular perto de sua base em Novo Selo”, a missão anunciada através de sua conta no Twitter. “O exercício visa treinar as unidades da KFOR para garantir a liberdade de movimento em uma situação de resposta à crise e consistirá [of] uma série de simulações táticas e atividades logísticas.”

“Liberdade de movimento” pode ser uma referência à remoção de barricadas, que a minoria sérvia de Kosovo ergueu em torno de suas comunidades no início deste mês para se proteger contra a incursão das forças de segurança da província de maioria albanesa.













As barricadas foram erguidas depois que a polícia de Kosovo prendeu um oficial sérvio na semana passada, acusando-o de atacar uma de suas patrulhas. À medida que as tensões entre Pristina e Belgrado aumentavam, oficiais de etnia albanesa substituíram seus colegas sérvios em North Mitrovica, o maior município de maioria sérvia no norte de Kosovo. Anteriormente, todos os membros do partido da Lista Sérvia, que tiveram uma vitória esmagadora nas eleições, renunciaram a seus cargos em protesto contra o plano agora extinto de Pristina de proibir as placas sérvias em Kosovo.

Na quinta-feira, o presidente sérvio Aleksandar Vucic pediu permissão à KFOR para enviar até 1.000 soldados e policiais sérvios para Kosovo, conforme previsto na Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU. , permite que Belgrado envie o seu pessoal militar e policial para o Kosovo em determinadas situações, incluindo se o “vida tranquila e normal” de sua população está ameaçada.

Embora a KFOR ainda não tenha respondido ao pedido de Vucic, ela disse à mídia estatal dos EUA na sexta-feira que está “atualmente avaliando” a proposta. Enquanto isso, a KFOR anunciou uma expansão de sua própria implantação no norte de Kosovo no sábado.

O Kosovo, que declarou unilateralmente a independência da Sérvia em 2008, foi ocupado pelas forças da OTAN desde 1999.