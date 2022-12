A França retirou-se do Tratado da Carta de Energia

O Tratado da Carta da Energia, assinado em Lisboa em 1994, é o único acordo do género para a cooperação intergovernamental no setor da energia, abrangendo toda a cadeia de valor da energia. Foi assinado para fornecer garantias a investidores na Europa Oriental e na ex-URSS. O tratado reúne a UE e 52 países e permite que as empresas do setor de energia busquem uma compensação do Estado em arbitragem privada se as decisões do Estado afetarem a rentabilidade de seus investimentos, mesmo que essa política seja amiga do clima.