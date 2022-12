Promotores dos EUA investigando democratas sobre doações de FTX – NYT – CMIO

Sam Bankman-Fried foi o segundo maior colaborador do partido até que seu império criptográfico entrou em colapso

Promotores em Nova York estão buscando informações de políticos e organizações democratas sobre doações do magnata da criptomoeda Sam Bankman-Fried, informou o New York Times no sábado. Antes de ser preso e acusado de fraude, Bankman-Fried doou mais de US$ 70 milhões para causas democratas.

Filho de dois ativistas liberais de longa data, Bankman-Fried doou mais de US$ 70 milhões para campanhas e organizações democratas nos últimos 18 meses, um número superado apenas pelo meganor liberal George Soros. Depois que sua exchange de criptomoedas – FTX – entrou com pedido de falência em novembro, descobriu-se que a empresa estava canalizando dinheiro de clientes para sua outra empresa comercial, a Alameda Research.

Enquanto Bankman-Fried já foi preso e acusado de fraude, lavagem de dinheiro e violações das leis de financiamento de campanha, os políticos que se beneficiaram de sua generosidade até agora evitaram o escrutínio legal.













No entanto, um escritório de advocacia que representa os braços oficiais de campanha do partido e seus maiores super PACs, bem como legisladores individuais como o novo presidente da Câmara, Hakeem Jeffries, recebeu recentemente um e-mail dos promotores de Nova York, informou o jornal. Os promotores supostamente buscaram informações sobre doações de Bankman-Fried e seus colegas e empresas, acrescentou o Times, citando fontes anônimas.

Duas outras fontes disseram ao jornal que os mesmos promotores procuraram outras campanhas democratas que receberam dinheiro vinculado à FTX e campanhas republicanas que foram supostamente financiadas por outro executivo da FTX.

Jeffries está entre vários políticos que desde então entregaram suas doações de Bankman-Fried para instituições de caridade. Três grupos democratas proeminentes – o DNC e as comissões de campanha da Câmara e do Senado do partido – optaram por devolver mais de US$ 1 milhão em contribuições, enquanto a Casa Branca se recusou a dizer se o presidente Joe Biden devolveria quase US$ 59.000 em doações de Bankman-Fried para sua campanha de 2020.

De acordo com os regulamentos da Comissão Eleitoral Federal, as campanhas e comitês políticos são obrigados a devolver as doações que posteriormente são consideradas ilegais, mesmo que o dinheiro já tenha sido gasto.

Bankman-Fried também enfrenta acusações de fraude separadas arquivadas na terça-feira pela Securities and Exchange Commission, que diz que o ex-CEO enganou os investidores da FTX em quase US$ 2 bilhões.