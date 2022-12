Troca de gás pode deixar a UE acima do limite de preço – mídia – CMIO

O ICE alertou que a plataforma de negociação TFF pode ter que ser realocada se um limite de preço do gás for imposto

Uma importante plataforma de negociação de gás natural pode ter que deixar a União Europeia se Bruxelas adotar um plano para limitar os preços, disse a Intercontinental Exchange (ICE), que opera o hub Dutch Title Transfer Facility (TTF), em comunicado visto pela Reuters.

Na quinta-feira, o Conselho da UE anunciou que os ministros de energia do bloco não conseguiram chegar a um acordo sobre uma proposta de limite de preço do gás após meses de negociações. Alguns estados membros querem reduzir o teto, enquanto outros temem que a medida desestabilize ainda mais os preços da energia e aumente a inflação, causando estragos nos mercados.

“Se acordado, o mecanismo de correção do mercado será imposto aos clientes e à infraestrutura do mercado sem tempo para testes resilientes e gerenciamento de risco completo”, disse o ICE.

Criado em 2003, o TTF é o mercado futuro de gás mais líquido da região, com uma ampla gama de fornecedores de gás, atacadistas e especuladores negociando diariamente.













“É responsabilidade do ICE, como operador do mercado, considerar todas as opções se esse mecanismo for acordado, incluindo se um mercado efetivo na Holanda ainda é viável”, disse. acrescentou o operador.

De acordo com o plano original apresentado pela Comissão Europeia, o teto do preço do gás seria acionado quando os preços na bolsa TTF, a referência de gás da Europa, atingissem € 275 (US$ 292) por megawatt/hora e fossem € 58 mais altos do que o preço de referência do GNL para dois semanas. A proposta foi recebida com críticas, com alguns estados membros alertando sobre a volatilidade do mercado, enquanto outros argumentaram que o nível era alto demais para ser eficaz.

No início deste mês, a Comissão Europeia propôs reduzir o limite para € 220 e reduzir o prazo para cinco dias, ao mesmo tempo em que reduziu a diferença com os preços globais de GNL para € 35. No entanto, 12 países disseram que o preço ainda seria muito alto e exigiram um teto de € 160 com um spread de € 20.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT