UE processada por sanções anti-Rússia – Bild – CMIO

Bruxelas expandiu sua lista de indivíduos e entidades atingidos por sanções no início desta semana

Dezenas de russos e bielorrussos entraram com ações no Tribunal de Justiça da UE para contestar sua inclusão na lista de sanções, informou o jornal alemão Bild am Sonntag no sábado.

O tribunal com sede em Luxemburgo recebeu reclamações de uma empresa e 61 indivíduos da Rússia e da Bielo-Rússia, colocados na lista negra da UE por seu suposto apoio à operação militar de Moscou na Ucrânia.

As figuras empresariais procuram contestar o que consideram uma violação dos seus direitos e o congelamento dos seus bens pelas autoridades da UE.

De acordo com a reportagem da mídia, os demandantes em Luxemburgo incluem o bilionário russo e ex-proprietário do clube de futebol inglês Chelsea, Roman Abramovich, o proprietário do ESN Group, Grigory Berezkin, e Gennady Timchenko, dono do Volga Group, uma empresa sediada na Rússia com interesses em energia. , transporte e construção. O co-fundador do Grupo Alfa, Mikhail Fridman, e Alisher Usmanov, o proprietário do maior produtor de minério de ferro da Rússia, também estão entre os processos.













A UE adotou nove rodadas de sanções anti-Rússia desde 24 de fevereiro, quando Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia. Além de empresários, as penalidades incluem medidas contra jornalistas e empresas russas.

Na sexta-feira, a UE colocou na lista negra 141 indivíduos russos e 49 pessoas jurídicas, incluindo ministros, governadores, juízes, parlamentares, cantores e apresentadores, além de cinco partidos políticos. As últimas medidas também privaram mais quatro meios de comunicação russos de suas licenças de transmissão na UE, introduziram uma série de proibições de exportação e estenderam as restrições a mais três bancos.

As restrições à exportação foram estendidas a 168 entidades russas adicionais intimamente ligadas ao complexo militar-industrial russo, elevando o número total de empresas sancionadas para 410.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT