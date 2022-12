Lukashenka espera que “a voz da razão prevaleça” na UE

MINSK, 19 de dezembro – RIA Novosti. O presidente da Bielo-Rússia, Alexander Lukashenko, expressou esperança de que em breve seja possível avançar para uma discussão construtiva sobre questões de segurança com os países europeus.

“A Rússia e a Bielo-Rússia, como costumamos dizer com Vladimir Vladimirovich (Putin – ed.), estão abertas ao diálogo com outros estados, inclusive europeus. Espero que em breve eles ouçam a voz da razão e passemos a um uma discussão construtiva sobre questões de segurança geral e a futura ordem mundial”, disse Lukashenka durante uma reunião com seu colega russo, Vladimir Putin, na segunda-feira em Minsk.