Alto eurodeputado alerta para ‘enorme desafio’ para a UE — CMIO

O bloco deve estudar a construção de cercas para evitar uma nova crise migratória, disse Manfred Weber

A UE deve tomar medidas decisivas para impedir a migração ilegal e considerar a construção de cercas nas fronteiras externas do bloco, afirmou Manfred Weber, presidente do Partido Popular Europeu (EPP).

Falando no domingo aos jornais do grupo de mídia Funke, Weber apontou para um aumento no número de travessias ilegais de fronteira para a UE. Ele alertou que os integrantes do bloco podem “sonâmbulos em uma nova crise migratória se não agirem agora.”

“Este enorme desafio deve finalmente ser levado a sério,” disse o presidente do maior partido do parlamento europeu.

Weber sugeriu que “se necessário, também devem ser construídas cercas, por exemplo, no sudeste da UE” para controlar o fluxo migratório, instando o bloco a apoiar o financiamento das obras e apelando a esforços para aumentar as atividades de patrulhamento nas fronteiras externas.













O eurodeputado expressou preocupações semelhantes sobre a migração no passado, alegando que Berlim não estava fazendo nada para enfrentar os desafios iminentes e alertando que a situação poderia piorar devido ao conflito na Ucrânia.

Na semana passada, o chanceler austríaco, Karl Nehammer, disse que a UE deve ajudar a Romênia e a Bulgária a lidar com a segurança nas fronteiras, acrescentando que é hora de quebrar o “tabu da cerca” colocando cercas na fronteira entre a Bulgária e Türkiye.

Segundo a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), mais de 308.000 “entradas irregulares” na UE foram registradas nos primeiros 11 meses de 2022. O número representa um aumento de 68% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados também indicam que a maioria das travessias ilegais de fronteira ocorre nos Bálcãs ocidentais, bem como no Mediterrâneo central e oriental.

A situação dos refugiados pode ser agravada pelo conflito entre Moscou e Kiev. Hans Kluge, diretor regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, alertou no mês passado que 2 a 3 milhões de ucranianos podem deixar suas casas e migrar para outros locais. No estado atual, mais de 4,8 milhões de refugiados ucranianos estão registrados em vários esquemas de proteção em toda a UE, de acordo com dados da ONU.