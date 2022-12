Ao expandir infraestrutura militar, estará Japão passando à vanguarda do conflito entre EUA e China?

Report This Content

Sputnik falou com o especialista militar Aleksei Leonkov sobre as razões das “atividades defensivas” de Tóquio. De acordo com ele, Japão há muito tempo que busca mudar sua doutrina militar.

“O Japão não é membro da OTAN, mas planeja aumentar seus gastos com defesa para 2% do PIB, como a maioria dos Estados-membros deste bloco militar. Estes passos mostram que o Japão é cada vez mais arrastado para os planos da aliança dos EUA e OTAN na região da Ásia-Pacífico. Embora anteriormente Tóquio tentava se manter neutra. No entanto, os próprios programas de armamentos do Japão se deslocam com cada vez maior evidência em direção à sua rápida militarização”, observou Leonkov.

Ele acrescentou que à população essas ações são explicadas com o fato de que o país está cercado por “inimigos” tais como China, Rússia e Coreia do Norte, portanto, do ponto de vista do governo, os gastos militares são justificados.

navios de guerra da Marinha japonesa e as grandes embarcações da Guarda Costeira. Desta forma, uma das etapas mais importantes da modernização é o aprofundamento e reconstrução do porto marítimo na ilha de Yonaguni, onde atualmente não podem atracar

O especialista enfatiza que é importante entender que não foi agora que o Japão começou a se armar ativamente, mas de forma praticamente simultânea com o surgimento da doutrina dos EUA sobre a mudança de equilíbrio de poder na região da Ásia-Pacífico.

“Já em 2018 o comando dos EUA no Indo-Pacífico anunciou seu projeto para modernizar as forças armadas na região Ásia-Pacífico, onde as forças de seus aliados regionais devem ser a vanguarda. Entre eles já na época eram designados o Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Cada país tem um papel especial a desempenhar, incluindo a localização de suas forças armadas (ou de autodefesa) dentro da chamada zona antiacesso e negação de área (A2AD), que funciona como conceito de dissuasão”, explicou Leonkov.

Por sua vez a China, em resposta à doutrina dos EUA, também começou a criar “suas zonas”, acreditando que a principal ameaça provém do oceano Pacífico.

“Enquanto o Japão, como aliado estratégico dos EUA na região da Ásia-Pacífico, obviamente estará na vanguarda. Especialmente porque a avaliação das capacidades dos próprios EUA na região asiática está em constante mudança. Analistas militares entendem que sem aliados regionais os americanos sozinhos dificilmente lidarão com a China ou Rússia. Por isso, os EUA têm planos para também atrair o apoio do Vietnã e da Índia”, disse Leonkov.

Desta forma, devido aos planos dos EUA, o Japão está a caminho de militarizar o país.





