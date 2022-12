Índia continuará a ser o maior comprador de petróleo russo – Reuters — CMIO

A participação do país nas importações pode exceder 70% de todos os carregamentos este mês, já que os compradores da UE evitam o petróleo russo

Espera-se que a Índia continue sendo o principal importador de petróleo bruto dos Urais russos em dezembro pelo segundo mês consecutivo, informou a Reuters no sábado, citando dados e traders da Refinitiv.

Em novembro, o populoso país respondeu por cerca de 53% do total de embarques de navios-tanque do tipo, marcando um recorde histórico.

A participação da Índia nas exportações de petróleo russo e os volumes comprados aumentarão mês a mês, apesar de um plano de carregamento mais curto para os portos ocidentais da Rússia, disseram traders à agência de notícias.

Em dezembro, os participantes do mercado esperam que a participação da Índia chegue a 70% do total de carregamentos.

De acordo com quatro fontes de mercado citadas pela mídia, a Índia, segundo maior consumidor de petróleo da Ásia, tem comprado petróleo dos Urais com descontos maiores neste mês. Ele pagou bem abaixo do limite de preço de $ 60 por barril para o petróleo russo transportado pelo mar estabelecido pela UE, nações do G7 e Austrália no início deste mês.













O número de países que compram petróleo russo dos Urais – um dos tipos mais populares como resultado do curto ciclo comercial, frete barato e rendimentos atrativos das refinarias – deve cair para apenas quatro, segundo dados da Refinitiv Eikon citados pela Reuters.

A Índia consumiu pelo menos dois milhões de toneladas do minério desde o início do mês. A Bulgária, que conseguiu obter uma isenção da proibição de petróleo da UE, deve se tornar o segundo maior comprador de petróleo dos Urais em dezembro, embarcando até 800.000 toneladas.

Os embarques de mistura de óleo dos Urais para a China permanecerão baixos, com apenas um embarque de 140.000 toneladas enviado até 16 de dezembro. No entanto, os comerciantes esperam que mais Urais sejam exportados para a China até o final do mês. Enquanto isso, a Turquia, que tem comprado ativamente petróleo russo este ano, comprou apenas um carregamento de 140.000 toneladas em dezembro.

