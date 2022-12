Hungria rejeita teto de preço do gás da UE – CMIO

A proposta de Bruxelas é “ruim, prejudicial e perigosa”, diz FM Peter Szijjarto

Um limite de preço do gás é um “mau” ideia, mas a UE pode implementar tal medida de qualquer maneira, alertou o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, antes da reunião do Conselho de Energia do bloco na segunda-feira.

“Nós [Hungary] diga não ao limite de preço porque a segurança do abastecimento vem em primeiro lugar”, Szijjarto disse em um post no Facebook.

Fixar um preço máximo fixo para o abastecimento de gás seria “ruim, prejudicial e perigoso, mas parece que pode ser introduzido apesar disso”, ele escreveu.

O ministro das Relações Exteriores sugeriu que a próxima sessão em Bruxelas será “outra grande batalha” para Budapeste.

Os ministros de energia do bloco “provavelmente nunca nos encontramos com tanta frequência” como têm sido recentemente, apontou Szijjarto, acrescentando que “agora as discussões se justificam porque há uma crise energética na Europa.”













O chamado “mecanismo de correção do mercado” foi apresentado por Bruxelas em novembro como uma tentativa de proteger as empresas e famílias da UE de “preços excessivamente altos do gás”, que disparou devido às consequências das sanções do bloco a Moscou sobre o conflito na Ucrânia e a subsequente queda nas entregas de energia russa para a Europa.

No entanto, os estados membros da UE vêm tentando encontrar um terreno comum sobre o teto de preço proposto há semanas. Alguns países expressaram preocupação de que a implementação de tal medida apenas exacerbaria a volatilidade do mercado, enquanto outros argumentaram que o nível de preço flutuante era alto demais para ser eficaz.

A mais recente tentativa de acordo, proposta pela República Tcheca, que detém a presidência rotativa da UE, implicaria que o teto fosse acionado se os preços do gás na bolsa holandesa Title Transfer Facility (TTF), referência da Europa, ultrapassassem € 188 (US$ 199) por megawatt-hora por três dias – muito abaixo dos € 275 (cerca de US$ 291) por MWh originalmente propostos pela Comissão Européia.

O presidente russo, Vladimir Putin, já havia alertado que o país simplesmente deixará de fornecer gás para a UE se o teto de preço for introduzido, redirecionando as entregas para clientes asiáticos.