Finlândia poderia voltar a permitir exportação de armas à Turquia para aderir à OTAN

As diretrizes do governo afirmam explicitamente que a Finlândia não exporta armamentos para países em guerra ou em contravenção aos direitos humanos. No entanto, a coalizão governista de esquerda liderada pelos social-democratas exportou armas para a Ucrânia, apesar do conflito em curso, e para os Emirados Árabes Unidos e o Catar, que Helsinque criticou por violações dos direitos humanos, negadas veementemente por ambos os países.