Preços em alta diminuem o poder de compra dos britânicos, revela pesquisa – CMIO

As famílias estão lutando em meio à recessão no país, mostra o estudo

A confiança do consumidor no Reino Unido permaneceu em seu nível mais baixo em quase cinquenta anos por oito meses, enquanto as famílias em todo o país lutam contra a crise do custo de vida, mostram dados compartilhados na sexta-feira pelo grupo de pesquisa GfK.

O índice mensal de confiança do consumidor subiu para -42 em dezembro, de -44 no mês passado e uma baixa recorde de -49 registrada em setembro. O índice, que remonta a 1974, reflete como as pessoas veem suas finanças pessoais e perspectivas econômicas mais amplas e nunca caiu abaixo de -40 até maio deste ano.

A pesquisa foi realizada no início do mês e 2.000 pessoas foram ouvidas. Embora o índice tenha subido dois pontos, os resultados do estudo mostram que as preocupações com o futuro econômico continuam agudas. Mais consumidores estão dizendo que enfrentam dificuldades financeiras devido ao aumento dos preços e esperam que sua situação piore no próximo ano.

“Os salários reais estão caindo à medida que a inflação continua forte, pressionando ainda mais o orçamento discricionário de muitas famílias à medida que entramos nos últimos dias de compras antes do Natal”, disse. disse o diretor de estratégia de clientes da GfK Joe Staton, acrescentando que não haverá “recupere a confiança em breve.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Banco da Inglaterra tenta conter a alta da inflação

A inflação no Reino Unido atingiu 10,7% em novembro, segundo o Office for National Statistics, mais de cinco vezes a meta de 2%. Com nenhum “boas notícias fiscais” economistas vindouros alertam que continuará a haver uma “queda profunda e prolongada nos padrões de vida”.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT