VIENA, 19 de dezembro – RIA Novosti. O Ministério do Interior austríaco afirmou que o cidadão grego de 39 anos detido em Viena é suspeito de trabalhar para a Direcção Principal do Estado-Maior das Forças Armadas da RF. No entanto, o ministério não forneceu nenhuma evidência para suas alegações.

“O suspeito era supostamente um espião da inteligência militar russa GRU”, disse o serviço de imprensa do departamento em comunicado ao editor em resposta a um pedido da RIA Novosti.

Anteriormente, o jornal Kronen Zeitung noticiou que um cidadão grego foi detido em Viena por suspeita de espionagem para a Rússia, estamos falando do “filho de um ex-diplomata russo” que trabalhou na Áustria e na Alemanha, o detido pode pegar até cinco anos de prisão prisão. O suspeito aguarda julgamento e está foragido.

O Ministério do Interior austríaco disse que o homem “recebeu treinamento especial na Rússia, teve contato com diplomatas e oficiais de inteligência de vários países e estava em Moscou”.

“Existe a suspeita de que ele foi usado como fonte de informação sobre política externa, sociedade em geral e política de segurança entre a população austríaca e a imprensa”, disse o Ministério do Interior austríaco em um comunicado.

O serviço de imprensa do ministério também afirma que o suspeito usou “lugares secretos” em Viena para transferir dados, “também foi estabelecido que o pessoal diplomático da Federação Russa está intimamente ligado a esses lugares no tempo e no local”.

A Agência Austríaca de Segurança e Inteligência do Estado (DSN) entregou o arquivo do caso à promotoria de Viena em 15 de dezembro, disse o relatório. Anteriormente, a mídia austríaca informou que a prisão do suspeito ocorreu em 24 de março.

Conforme relatado anteriormente pela mídia austríaca, a pessoa envolvida no caso não trabalhava oficialmente e recebia benefícios sociais na Áustria. Ao mesmo tempo, foi muito ativo: desde 2018, fez 65 viagens ao exterior apenas na Europa, além da Rússia, Bielo-Rússia, Turquia e Geórgia. Além disso, ele supostamente possui várias propriedades em Viena, Rússia e Grécia. Durante uma busca em seu apartamento, foi encontrado um detector de sinal capaz de detectar escutas telefônicas e câmeras escondidas, além de um traje antifragmentação. Além disso, telefones celulares, laptops e tablets foram apreendidos, cerca de dez milhões de arquivos neles foram estudados.