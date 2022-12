Usuários do Twitter decidem sobre o destino de Musk – CMIO

O chefe da mídia social lançou uma pesquisa sobre se ele deveria renunciar, com 57% apoiando a mudança

Pouco mais de 57% dos usuários do Twitter entrevistados decidiram que Elon Musk deveria deixar o cargo de CEO da plataforma. Depois de uma série de mudanças políticas controversas, Musk colocou em votação sua administração contínua da empresa.

Musk lançou uma enquete no domingo pedindo aos usuários do Twitter que decidam “Devo deixar o cargo de chefe do Twitter?” O único proprietário e CEO da plataforma prometeu acatar os resultados da pesquisa, assim como fez ao tornar pública a decisão de restabelecer a conta do ex-presidente Donald Trump.

No momento em que a pesquisa foi encerrada na noite de domingo, 57,5% dos mais de 17 milhões de entrevistados sugeriram que Musk renunciasse, com 42,5% desejando que ele permanecesse no cargo. Musk ainda não havia comentado os resultados na manhã de segunda-feira.

Devo deixar o cargo de chefe do Twitter? Vou respeitar os resultados desta enquete. —Elon Musk (@elonmusk) 18 de dezembro de 2022

Em conversa com vários usuários proeminentes do Twitter na noite de domingo, o bilionário disse que tinha “sem sucessor” em mente, e essa descoberta “um CEO que pode manter o Twitter vivo” seria um desafio. “Ninguém quer o trabalho que pode manter o Twitter vivo”, ele escreveu.

Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões em outubro, prometendo reverter algumas de suas políticas de censura mais odiosas e tornar a plataforma um “praça da cidade digital” para um debate livre e aberto. Desde sua aquisição, Musk demitiu mais da metade da equipe da plataforma, incluindo altos executivos envolvidos no banimento da conta de Trump, e divulgou comunicações internas mostrando que esses executivos conspiraram com o FBI para remover informações que a agência queria ocultar.

Musk suspendeu temporariamente vários jornalistas proeminentes nos últimos dias por compartilhar informações sobre sua localização, violando as regras de ‘doxxing’ da plataforma. O Twitter também anunciou no domingo que bloquearia os usuários por links para plataformas de mídia social concorrentes, embora Musk tenha dito logo depois que essa política seria “ajustada” para garantir que apenas as contas que existem principalmente para promover concorrentes seriam suspensas.

“No futuro, haverá uma votação para grandes mudanças nas políticas”, ele declarou na noite de domingo, acrescentando que tais mudanças inesperadas “não vai acontecer de novo.”