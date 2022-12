Embora as autoridades europeias tenham conseguido ajudar empresas e consumidores a sobreviver à crise,, o estado de emergência pode durar anos, alerta o artigo. À medida que as taxas de juros aumentam e a economia provavelmente já está em recessão, as medidas de alívio que suavizaram o golpe para milhões de famílias e empresas estão se tornando cada vez mais inacessíveis.

A Bloomberg revelou que, apesar dos preços quase recordes, o bloco conseguiu preencher seus depósitos no verão passado no Hemisfério Norte, diminuindo o déficit de oferta. Ainda assim, temperaturas congelantes estão testando o sistema de energia da Europa pela primeira vez neste inverno. Em particular, o regulador da rede alemã alertou na semana passada que não estava sendo economizada energia suficiente .

Globalmente, a UE conseguiu reduzir a procura de gás em 50 bilhões de metros cúbicos neste ano , mas a região ainda enfrenta um déficit potencial de 27 bilhões de metros cúbicos em 2023. Nesse caso, supõe-se que os suprimentos russos caiam para zero e as importações de GNL da China retornem aos níveis de 2021.

Segundo ele, as baterias de sanções ocidentais sem precedentes desencadeadas contra Moscou com o objetivo de esmagar a economia russa no curto prazo, foram pensadas “para derrubar a moeda nacional, o rublo, por meio do roubo de nossas reservas em moeda estrangeira e provocar uma inflação destrutiva“. No entanto, enfatizou, o plano do Ocidente não teve sucesso.