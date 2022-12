Covid afeta as importações de alumínio da China – Reuters — CMIO

O declínio ocorre quando a economia atingida pela pandemia do país reduz a demanda pelo metal

As importações de alumínio da China tiveram um declínio drástico de 35,7% em novembro em relação ao mesmo período do ano anterior, informou a Reuters no domingo, citando dados da Administração Geral das Alfândegas.

O declínio é atribuído ao aumento da oferta doméstica, juntamente com a estagnação da demanda pelo metal leve em meio às restrições relacionadas à Covid.

A nação trouxe 255.744 toneladas, incluindo metal primário e ligas de alumínio bruto. As importações totais nos primeiros 11 meses deste ano foram de 2,13 milhões de toneladas, uma queda de 28,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já as importações de bauxita, principal fonte de minério de alumínio, somaram 11,79 milhões de toneladas em novembro, 31,3% a mais que as 8,98 milhões de toneladas de outubro e 53,6% ante as 7,7 milhões de toneladas de novembro de 2022.













Os últimos números de produção de novembro demonstraram um nono aumento consecutivo para 3,41 milhões de toneladas, uma vez que as fundições chinesas aumentaram a produção após uma flexibilização das restrições de energia aos usuários industriais este ano.

A China, maior produtora mundial de alumínio, produziu 36,77 milhões de toneladas nos primeiros 11 meses deste ano, registrando um aumento de 3,9% em relação ao período correspondente de 2021.

O enfraquecimento da demanda pelo metal foi atribuído principalmente a uma desaceleração nos setores de transporte, construção e embalagem. No entanto, sinais de flexibilização das restrições relacionadas à Covid e as últimas tentativas do estado de reviver o problemático setor imobiliário iluminaram recentemente as perspectivas de demanda por metais industriais. Isso se refletiu em um aumento de preços registrado em novembro.

O alumínio mais negociado na Bolsa de Futuros de Xangai teve uma média de 18.845 iuanes (US$ 2.703,42) por tonelada, acima dos 17.755 iuanes por tonelada no mês anterior, quando caiu para a mínima de 19 meses.

