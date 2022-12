Tropas dos EUA posicionadas perto da fronteira russa – CMIO

O ministério da defesa da Estônia anunciou a chegada de uma companhia de infantaria americana como parte da presença da OTAN no país

Uma companhia de infantaria dos Estados Unidos chegou à Estônia esta semana como parte do esforço da OTAN para reforçar a fronteira oriental do bloco militar com a Rússia, revelou o ministério da defesa do país báltico.

Um comunicado publicado no site do ministério na sexta-feira disse que os militares dos EUA estão estacionados na base de Taara, na cidade de Voru, a cerca de 20 quilômetros da fronteira com a Rússia.

Comentando a chegada dos militares americanos, o coronel Mati Tikerpuu, comandante da 2ª Brigada de Infantaria das Forças de Defesa da Estônia, disse esperar poder “integrar nossos aliados em nível de brigada e ganhar uma unidade de manobra adicional.”

O Coronel Richard Ikena, Comandante de Artilharia da 1ª Divisão de Infantaria dos EUA, disse que as tropas americanas estão “animado para estar na Estônia” e “ansiosos para trabalhar lado a lado, ao lado de nossos Aliados.”













A declaração acrescentou que Washington também deve enviar um pelotão HIMARS para a Estônia, juntamente com equipamentos e sistemas de comando e controle associados. O ministro da Defesa, Hanno Pevkur, disse que isso permitiria às tropas estonianas “aprender as cordas” de operar os sistemas de foguetes de lançamento múltiplo antes de receber suas próprias unidades HIMARS até 2025.

O ministério disse que a chegada de militares dos EUA seria uma prova de Washington e Tallinn.valores e interesses compartilhados” e serviria para ilustrar o “excelentes relações de defesa e segurança” entre as duas nações.

Oficiais militares em Tallinn atribuem a necessidade de uma maior presença da OTAN no país ao “deterioração do ambiente de segurança” na Europa e para a Rússia “agressão não provocada” na Ucrânia.

Moscou, por sua vez, condenou repetidamente o aumento das forças da aliança em suas fronteiras e o envio de armas para a Ucrânia, dizendo que isso apenas prolongará o conflito sem alterar o resultado.