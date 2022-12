Kissinger descreve proposta de paz para a Ucrânia – CMIO

Também não ficou claro se Moscou aceitaria qualquer cessar-fogo mediado pelo Ocidente, após a admissão da ex-chanceler alemã Angela Merkel de que o armistício de Minsk de 2014 pretendia “dê tempo à Ucrânia” para se preparar para a guerra.

O que há de novo no ensaio de Kissinger no Spectator é seu raciocínio. Ele aponta para agosto de 1916, no auge da Primeira Guerra Mundial, quando as potências em guerra buscaram a mediação dos EUA para acabar com o derramamento de sangue sem precedentes. No entanto “uma paz baseada no status quo ante modificado estava ao alcance”, O presidente Woodrow Wilson atrasou as negociações até que pudesse ser reeleito em novembro. Já era tarde demais, e a guerra duraria mais dois anos, “prejudicando irremediavelmente o equilíbrio estabelecido da Europa.”

Questionado sobre a proposta de Kissinger, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, estava “ansioso para dar ao artigo uma leitura completa,” mas “ainda não teve oportunidade de o fazer, infelizmente.”

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. O Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa não foi provocada.