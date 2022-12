Mídia revela detalhes de 'presente explosivo' da Ucrânia à Polônia

De acordo com a rádio polonesa Zet, a arma foi entregue à Polônia através de um trem especial, que circula entre a Ucrânia e a cidade fronteiriça de Przemysl.

Os relatos de uma explosão no quartel-general da polícia polonesa em Varsóvia foram divulgados na quarta-feira (14), com o Ministério do Interior confirmando que o comandante da polícia, o general Jaroslaw Szymczyk, havia ficado ferido por um “presente” que ele recebeu de funcionários de Kiev durante sua recente viagem à Ucrânia.