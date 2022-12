Hora das negociações sobre a Ucrânia ‘não agora’ – Casa Branca – CMIO

O trabalho de Washington é continuar abastecendo Kiev, diz o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan

Ainda não é hora de a Ucrânia negociar com a Rússia, argumentou o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, em entrevista na sexta-feira. Seu comentário veio depois que Henry Kissinger – que ocupou o mesmo cargo no início dos anos 1970 – disse que as negociações deveriam acontecer mais cedo ou mais tarde.

“Não sabemos onde isso vai parar”, Sullivan disse sobre o conflito, falando no think tank Carnegie Endowment em Washington. “O que sabemos é que é nosso trabalho continuar a sustentar nosso apoio militar à Ucrânia, para que eles estejam na melhor posição possível no campo de batalha, de modo que, se e quando a diplomacia estiver madura, eles estarão na melhor posição possível. na mesa de negociações”.

“Esse momento não é agora,” ele adicionou.

Segundo Sullivan, a Ucrânia venceu uma série de batalhas, “repeliu os invasores russos da maior parte do país”, e é agora “lutando para recuperar a terra restante.”

Ele chamou “uma coisa notável” e disse que o governo Biden está pedindo ao Congresso “uma quantidade substancial de recursos adicionais” para garantir “A Ucrânia tem os meios para lutar nesta guerra.”

Enquanto isso, os americanos que treinam tropas ucranianas no terreno falam em crescentes baixas e o chefe do estado-maior da Ucrânia, Valery Zaluzhny, está pedindo mais tanques, veículos blindados e artilharia do que a maioria dos membros da OTAN tem em seu arsenal, muito menos de sobra.













Os EUA e seus aliados forneceram à Ucrânia artilharia de tubos e foguetes, sistemas de defesa aérea, armas pequenas, veículos e munições, permitindo que Kiev lutasse muito depois de suas capacidades domésticas terem sido degradadas. A Rússia condenou os carregamentos por prolongar desnecessariamente o conflito e aumentar as baixas, alertando repetidamente o Ocidente de que corre o risco de se tornar uma parte aberta no conflito.

No início do dia, Sullivan aplaudiu a nova estratégia de segurança nacional do Japão, que verá Tóquio embarcar em uma expansão militar maciça, citando o “desafio estratégico colocado pela China”. A constituição japonesa – redigida principalmente pelas autoridades de ocupação dos EUA após a Segunda Guerra Mundial – renunciou à guerra e limitou o país a um “Defesa pessoal” força.

Não havia indicação de que Sullivan, de 46 anos, estivesse ciente do ensaio de seu predecessor no The Spectator, no qual Kissinger, de 99 anos, pediu um armistício na Ucrânia antes que o conflito saísse do controle. Ele apontou para a oportunidade perdida pelos EUA de negociar o fim da Primeira Guerra Mundial em 1916, que levou a milhões de mortes a mais e a um mundo pós-guerra muito menos estável que acabou entrando em colapso em outro conflito global.