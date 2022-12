Especialista: se for entregue à Ucrânia, sistema de mísseis Patriot será 'alvo fácil' para Rússia

De acordo com o militar, o sistema Patriot é bastante complexo para operar, seu uso no campo da batalha exigirá equipes de pessoal preparadas, que deverão passar por extenso treinamento de vários meses .

Além disso, o referido sistema dos EUA não pode ser integrado ao sistema de defesa antiaérea da Ucrânia, que está obsoleto e foi criado com base no soviético. Esses fatores tornarão os Patriot um alvo fácil para as tropas russas.