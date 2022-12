Relatório denuncia os EUA por ‘execuções malsucedidas’ – CMIO

Em um exemplo listado, as autoridades do Alabama em julho levaram três horas para administrar uma injeção letal a um preso. Duas execuções subsequentes foram canceladas porque a equipe não conseguiu instalar uma linha intravenosa corretamente, levando o governador a ordenar uma “revisão de cima para baixo” dos protocolos estaduais.

O governador do Tennessee também cancelou todas as execuções pendentes e ordenou uma revisão do processo, depois que alguém reclamou que o coquetel letal de drogas não havia sido testado quanto a impurezas e contaminação. Idaho agendou uma execução sem ter as drogas para realizá-la. Oklahoma teve que cancelar um porque não tinha a custódia do prisioneiro.

As leis da Carolina do Sul previam métodos alternativos se drogas letais não estivessem disponíveis, mas a suprema corte estadual decidiu que a morte por pelotão de fuzilamento era contra a proibição de “castigos cruéis, incomuns e corporais”.













A DPIC aplaudiu o facto de apenas 18 execuções terem sido realizadas em 2022, o menor número desde 1991 – sem contar o período 2020-21, quando a maioria das penas capitais foram adiadas por causa da pandemia.

Também notou que “tendências culturais e políticas em direção à reforma legal criminal e justiça racial mantiveram a pena de morte fora de moda” na maioria dos estados, “mesmo quando a mídia e os políticos aumentaram o medo do crime.” Segundo o grupo, 37 dos 50 estados americanos “já aboliram a pena de morte ou não realizaram uma execução em mais de uma década.”

Faturando-se como “uma organização sem fins lucrativos que atende a mídia e o público com informações e análises sobre a pena de morte”, a DPIC produziu relatórios afirmando que a pena capital é racista e que mais de 5% dos condenados à morte nos últimos 50 anos eram inocentes ou condenados injustamente. Entre os principais doadores reconhecidos do grupo estão as Open Society Foundations de George Soros.