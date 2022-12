Apesar de suposta 'ameaça de segurança', Alemanha aumenta participação da Huawei na sua rede 5G

A pesquisa da consultora de telecomunicações Strand Consult, que deve ser lançada na próxima semana, revelou que 57% das estações de base e infraestrutura relacionada alemã do 4G pertence à companhia chinesa, mas que a proporção atual no 5G é de 59% .

Strand Consult critica no estudo o comportamento da Alemanha, que afirma não ter levado a “ameaça de segurança” da China “a sério”.

A pesquisa da Strand Consult procura dar uma visão do papel de empresas como as chinesas Huawei e ZTE no lançamento das redes móveis da próxima geração pela Europa afora.