Alemanha destrói rede pedófila darknet – CMIO

As autoridades derrubaram três fóruns que estavam sendo usados ​​para distribuir imagens e vídeos de abuso sexual infantil

A Polícia Criminal Federal Alemã (BKA) disse na sexta-feira que derrubou três grandes fóruns da darknet que distribuíam pornografia infantil. Os sites tinham mais de um milhão de usuários registrados combinados, tornando-os um importante centro de conteúdo altamente ilícito.

Até agora, quatro suspeitos foram presos em conexão com a investigação em andamento. Três dos suspeitos foram detidos na Alemanha, enquanto o quarto foi preso no Brasil.

Acredita-se que um dos suspeitos, um homem de 21 anos do estado da Saxônia, no leste da Alemanha, seja o principal administrador dos fóruns extintos – ‘BoyVids 6.0’, ‘Forbidden Love’ e ‘Child Porn Market’. Os sites serviram efetivamente como mercados para a troca de conteúdo ilegal, com o ‘BoyVids 6.0’ tendo cerca de 410.000 usuários registrados no momento de seu fechamento e o ‘Forbidden Love’ com quase 850.000.













O último site foi lançado apenas em outubro e não conseguiu atrair um público considerável antes do ataque. Ainda assim, já oferecia cerca de 120 vídeos altamente explícitos, disse a polícia.

A apreensão foi saudada pela ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, como “uma greve importante contra a disseminação de imagens horríveis de violência sexualizada contra crianças”.

A greve contra os sites faz parte dos esforços de Berlim para reprimir a disseminação de conteúdo proibido, que retrata o abuso sexual de crianças. No ano passado, a polícia alemã fechou o site ‘Boystown’, que estava entre as maiores plataformas de pornografia infantil na darknet, com cerca de 400.000 usuários.