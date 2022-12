Fornecimento de gás russo para a China sobe – enviado – CMIO

Pequim planeja aumentar ainda mais as importações de GNL e gás natural canalizado da Rússia, disse o embaixador da China em Moscou

O fornecimento de gás natural da Rússia para a China aumentou 173% nos primeiros dez meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2021, segundo o embaixador chinês em Moscou.

Zhang Hanhui disse que Pequim está pronta para trabalhar com Moscou para garantir que o gás bombeado através da seção leste do gasoduto Power of Siberia atinja sua capacidade projetada o mais rápido possível.

Ele acrescentou que a China também quer ver uma implementação mais rápida do projeto de gasoduto Rússia-Mongólia-China.

“Em meio à situação atual, um novo horizonte de cooperação russo-chinesa está sendo demonstrado”, disse o diplomata em seu discurso no fórum ‘Gás Russo 2022 – Volta para o Oriente’. “Estamos prontos para fortalecer a cooperação integrada com o lado russo na área de gasoduto e gás liquefeito.”













Segundo o enviado, a China já se tornou o maior consumidor mundial de gás natural e tem grande potencial para aumentar ainda mais as importações do combustível. Ele observou que o consumo de gás natural na China atingiu 372 bilhões de metros cúbicos em 2021, marcando um aumento anual de 12,7%.

“O Oriente dá as boas-vindas ao gás russo. Há um mercado suficiente no Oriente para colocar o gás russo”, disse ele, enfatizando que Pequim nunca permitiria que forças externas interferissem na cooperação energética entre a China e a Rússia.

Na semana passada, a gigante estatal de energia da Rússia, Gazprom, informou que o abastecimento diário através do oleoduto Power of Siberia atingiu um recorde, enquanto as obrigações contratuais da empresa foram excedidas em 16,4%.

O embaixador chinês sublinhou que Pequim condena como inadmissíveis os atos de sabotagem ocorridos em setembro contra os dois oleodutos Nord Stream, que ligam a Rússia e a Alemanha através do Mar Báltico.

“A China se opõe à política de intimidação adotada por alguns países no setor de energia”, disse Zhang.

