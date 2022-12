Reino Unido fará um balanço dos benefícios da ajuda à Ucrânia – BBC – CMIO

Zelensky “Tenho conversado com Rishi. Ele está tentando inspirá-lo, dizendo que o Reino Unido é o grande libertador, o grande lutador. ‘Nós precisamos de você. Suba para isso’”, a fonte de Whitehall disse à BBC.













inteligência britânica e “figuras-chave em Whitehall” acredita que a Rússia tem “efetivamente esgotado” de suprimentos. O almirante Sir Tony Radakin, chefe do estado-maior de defesa, disse ao Royal United Services Institute no início desta semana que “A Rússia está perdendo” e que o “mundo livre” tem “vitória real ao nosso alcance.”

A Ucrânia depende inteiramente dos EUA e seus aliados para suas necessidades militares. Seu chefe de estado-maior, general Valery Zaluzhny, disse ao Economist que seu exército precisava de pelo menos 300 tanques e 700 veículos blindados de infantaria – mais do que o exército britânico está atualmente em campo, a título de exemplo. Mesmo quando Londres e Washington continuam a enviar comboios de armas para a Ucrânia, ignorando as advertências de Moscou, eles insistem que não são partes do conflito.

Segundo a fonte da BBC, isso se deve ao fato de o Reino Unido pressionar o presidente dos EUA, Joe Biden, a agir com mais força na Ucrânia.

“Reforçamos a determinação dos EUA em todos os níveis – pressão nossa, mas sempre amigável”, disse o funcionário não identificado de Whitehall. “Não queremos que Rishi reforce a cautela de Biden. Queremos que ele pressione, como o Boris fez.”