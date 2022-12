A medida da UE inevitavelmente aumentará os custos de energia, diz o presidente do comitê de energia do Bundestag

A imposição de um teto artificial no preço pago pelo petróleo russo provocará um aumento nos preços da commodity, disse o presidente do comitê de energia do Bundestag, Klaus Ernst, em entrevista à TASS, chamando a medida de “absurdo.”

Berlim está planejando abandonar totalmente as importações de energia da Rússia, de acordo com Ernst, que enfatizou que as operações em uma refinaria de petróleo na cidade alemã de Schwedt dependem criticamente dos suprimentos russos.

“É absolutamente claro que quando se introduz um teto para os preços da energia, o objeto visado pela medida inevitavelmente reduzirá a oferta. É claro que isso será contraproducente, porque o preço vai subir”, Ernst argumentou. “Nesse sentido, acho que tal restrição é absurda.”

O limite de preço do petróleo russo transportado por via marítima, fixado em US$ 60 por barril, foi introduzido no início deste mês pela UE, os países do G7, Austrália e Noruega. A medida proíbe as empresas ocidentais de fornecer seguros e outros serviços a navios carregados com petróleo russo, a menos que a carga seja comprada pelo preço indicado ou abaixo dele. A UE está atualmente debatendo uma medida semelhante visando o fornecimento de gás russo.

Segundo Ernst, as políticas seguidas por Bruxelas são “autodestrutivo”.

“A UE excluiu deliberadamente o fornecimento de petróleo por oleoduto das sanções. O governo os rejeita, embora não haja necessidade disso”, disse ele, acrescentando que tais políticas são “nivelado contra” consumidores comuns em todo o bloco.

