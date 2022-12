EUA compram 3 milhões de barris petrolíferos para reserva estratégica após a reduzirem em um terço

A Casa Branca anunciou na sexta-feira (16) que decidiu comprar 3 milhões de barris de petróleo para reabastecer as reservas estratégicas dos EUA gastas durante este ano para combater o aumento dos preços da gasolina, escreve a agência norte-americana Associated Press (AP).

A aquisição dos barris começará em janeiro de 2023. Apesar de seu preço não ter sido revelado, o petróleo cru West Texas Intermediate vendia a US$ 74,50 (R$ 395,70) por barril no final da sexta-feira (16), nota a AP.

Biden planeja usar reservas estratégicas de petróleo para segurar preços no país, diz Bloomberg

A administração de Joe Biden, o que a reduziu para os menores níveis desde os anos 1980, de mais de 600 milhões para cerca de 400 milhões de barris. A medida visou reduzir a pressão inflacionária nos EUA, que tem reduzido o poder de compra dos domicílios no país.

No mesmo mês a Casa Branca embargou o petróleo da Rússia, com Biden admitindo que a medida teria custos para os consumidores norte-americanos. Além do embargo, os EUA têm imposto sanções abrangentes contra a economia russa, em resposta ao início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia.