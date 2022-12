A Ucrânia perdeu no conflito com a Rússia, disse um coronel aposentado dos EUA

Em entrevista aos canais de TV franceses TF1 e LCI, ao ser questionado por um jornalista sobre o que Biden lhe dizia sobre o Patriota, Zelensky disse sorrindo que “falamos sobre isso o tempo todo”. “Vejo esta questão com uma atitude positiva. Com uma grande atitude positiva”, disse ele.

Ao mesmo tempo, acrescentou que o “processo de negociação está em curso”, trata pessoalmente desta questão, e o nível das suas relações com Biden permite-nos contar com uma decisão positiva.

Segundo Zelensky, o lado ucraniano já fez um acordo com a França sobre os sistemas Crotale, que ainda não começaram a operar no território da Ucrânia. “Estamos lutando por sistemas que dependem da decisão da Itália e da França. São SAMP-T e outras instalações antiaéreas”, acrescentou.

Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falando em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia, apontou que os países ocidentais que apóiam o regime de Kyiv estão se tornando partes do conflito. Ele também observou que quaisquer remessas que contenham armas para a Ucrânia se tornariam um alvo legítimo para a Rússia. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, disse que bombardear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.