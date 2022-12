A saga Covid mostra que tudo o que a China faz pode e será contra ela – CMIO

À medida que Pequim relaxa sua política linha-dura zero-Covid, o ângulo de ataque ocidental muda suavemente

Por quase três anos, Pequim impôs uma política de mão de ferro de bloqueios severos e testes em massa que buscavam eliminar a existência do Covid-19 onde quer que surgisse.

À medida que as variantes proliferaram, no entanto, tornou-se um jogo de whack-a-mole. Não é de surpreender que a população chinesa se cansasse e desejasse mudanças. O resto do mundo seguiu em frente e os chineses também quiseram.

A mídia ocidental, no entanto, apesar de ter repetidamente condenado a política de Pequim como autoritária e distópica, não elogiou a decisão do presidente Xi Jinping de mudar de rumo; em vez disso, eles mudaram a narrativa para outra coisa.

“O desaparecimento de dados da China alimenta temores de uma onda oculta de Covid” lê uma manchete no Financial Times, acusando Pequim de um encobrimento político e enfrentando um desastre crescente. “O iminente ‘tsunami’ de casos de Covid na China testará seus hospitais” diz o New York Times, enquanto anteriormente o governo dos EUA também contribuiu, com uma manchete da CNBC dizendo: “EUA criticam estratégia Covid zero da China, dizem que Pequim precisa aumentar vacinação entre idosos.”













A intenção dessa mudança narrativa é óbvia. Agora que pararam de criticar a China de um ângulo – sua política restritiva de Covid-0-zero – eles passaram para outro, enquadrando o recuo da política como uma derrota política para Xi e alimentando o medo de um surto maciço.

Isso porque, para as potências ocidentais, a questão nunca foi verdadeiramente sobre a Covid em nenhum momento, ou como a China decidiu lidar com ela. O problema deles sempre foi com o governo da China. A cada passo da pandemia, desde que ela se originou na cidade de Wuhan, as autoridades ocidentais e a mídia leal a elas buscaram marcar pontos políticos contra Pequim.

Desde o início, a pandemia de Covid-19 foi armada pelos EUA como um meio de moldar a opinião pública contra a China para cumprir seus objetivos geopolíticos. Por causa disso, a Covid se tornou indiscutivelmente a pandemia mais politizada e tóxica da história da humanidade. Não importa o que a China faça, tem havido uma linha constante de ataques contra ela, que busca usar a pandemia para desacreditar seu governo.

Quando começou em Wuhan, a narrativa era de que a pandemia era um fracasso da governança e do sistema político da China. A suposição neste relatório era que tal desastre não poderia acontecer em um sistema transparente de estilo ocidental. Quando isso foi provado falso alguns meses depois, com o surgimento de um surto mundial, a narrativa se transformou (liderada pelo governo Trump) em um jogo de culpa que buscava difamar a China como culpada pelo resto do mundo.

Pelo menos nos países ocidentais, essa narrativa funcionou para virar a opinião pública contra Pequim e garantir o cumprimento dos objetivos de Washington. O governo do Reino Unido, por exemplo, tomou a decisão de dar meia-volta em suas políticas anteriores favoráveis ​​à China. Depois disso, a Casa Branca empurrou agressivamente a teoria do vazamento do laboratório, armando ainda mais as origens do vírus contra Pequim. Os EUA exigiram repetidamente ‘transparência’ sobre as origens do vírus em declarações políticas conjuntas e usaram a Organização Mundial da Saúde como bastão político.













Depois que o Ocidente deixou Covid, no entanto, a China continuou aplicando sua própria política de Covid zero, que logo se transformou em uma narrativa de que tais bloqueios eram opressivos, autoritários e desumanos. Quando o povo chinês começou a protestar contra eles, muitas vozes anti-China tiveram esperanças prematuras de que isso levaria à queda do governo. Isso não aconteceu.

E não é surpresa que o relaxamento da política de Covid-zero da China também não esteja sendo aprovado. O ângulo de ataque simplesmente mudou. Os mesmos grupos e organizações de notícias que atacaram os bloqueios da China agora representam o perigo de um desastre pandêmico no país e uma enorme perda de vidas. Essa mudança abrupta de curso mostra que esses críticos não têm interesse real nas políticas que podem funcionar melhor para o povo chinês e apenas têm interesse em ver o governo fracassar. No mundo enquadrado por esses relatórios, a China deve estar sempre, não importa quais sejam as circunstâncias, errada e à beira do desastre. O Partido Comunista é ruim tanto para impor suas políticas de linha dura contra a Covid quanto para relaxar as restrições. Xi Jinping é um líder autoritário tirânico por impor essas regras em primeiro lugar, mas quando ele as relaxa, significa que ele é fraco e seu governo está perdendo legitimidade.

Se não era óbvio, deveria ser agora: a China não pode vencer. Isso porque, por quase três anos, a pandemia foi usada como propaganda em grande escala e campanha de opinião pública para manchar o país sempre que possível, e não termina assim.