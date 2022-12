UE adota nona rodada de sanções anti-Rússia — CMIO

A UE aprovou seu nono pacote de sanções relacionadas à Ucrânia contra a Rússia, de acordo com um comunicado publicado no site do Conselho Europeu na sexta-feira. As novas medidas visam aumentar a pressão sobre a Rússia e seu governo.

De acordo com o documento, as restrições mais recentes incluem novos controles de exportação e restrições a bens e tecnologias de uso duplo, além de bens e tecnologias que poderiam ser usados ​​no setor de defesa e segurança.

As medidas têm como alvo os principais produtos químicos, agentes nervosos, equipamentos de visão noturna e radionavegação, bem como componentes eletrônicos e de TI.

Além disso, Bruxelas ampliou a lista de entidades ligadas ao complexo militar e industrial da Rússia em mais 168 empresas que agora são alvo de sanções setoriais. Algumas das entidades estão localizadas na Crimeia ou Sebastopol e estão incluídas na lista para evitar fraudes.













As autoridades da UE também ampliaram sua proibição de exportação de bens e tecnologia relacionados aos setores aeronáutico e espacial, incluindo motores de aeronaves e suas peças.

Essas restrições visarão aeronaves tripuladas e não tripuladas, o que significa que a proibição se aplicará às vendas diretas de motores de drones para o país atingido pelas sanções e para qualquer outro país que possa fornecer drones.

Bruxelas também revelou um plano para congelar os ativos de mais dois bancos russos e incluir o Banco de Desenvolvimento Regional da Rússia na lista de entidades estatais ou controladas russas sujeitas a uma proibição total de transações.

De acordo com a última decisão, mais quatro meios de comunicação, incluindo NTV, NTV Mir, Rossiya 1, REN TV e Perviy Channel, serão privados de suas licenças de transmissão na UE.

