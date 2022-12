Os voos da Pegasus que fizeram um pouso de emergência em Helsinque retornaram a Istambul

MOSCOU, 18 de dezembro – RIA Novosti. Dois aviões Pegasus, que pousaram com urgência em Helsinque devido ao mau tempo em Moscou, retornaram a Istambul na manhã de domingo, informou a Embaixada da Rússia na Finlândia à RIA Novosti.

“Em 18 de dezembro deste ano, dois voos da Pegasus em rota de Antalya e Izmir para Moscou pousaram no aeroporto de Helsinque-Vantaa devido às condições climáticas desfavoráveis ​​ao longo da rota”, disse a embaixada.

“Logo após o recebimento dos primeiros pedidos pela embaixada, a Pegasus Airlines decidiu retornar os voos para a Turquia. Após as 7h, ambas as aeronaves decolaram de Helsinque. Segundo relatos, eles pousaram com segurança em Istambul”, disse a missão diplomática em um comentário para a agência.